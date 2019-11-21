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Две женщины погибли при пожаре в пятиэтажке в Ростове-на-Дону

Они отравились продуктами горения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Две женщины погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 12:42 поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме, на первом этаже. В результате пожара погибли две женщины 1960 года рождения и 1936 года рождения, отравление продуктами горения. Площадь пожара составила 15 кв. м", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что пожар произошел по адресу: пр. Коммунистический, 20.

В пресс-службе уточнили, что 13:10 пожар был полностью ликвидирован, в тушении огня участвовали 17 человек и пять единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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РоссияРостовская область
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