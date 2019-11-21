В Воронеже арестовали мужчину, 16 лет находившегося в федеральном розыске за убийство

ТАСС, 21 ноября. Мужчина, 16 лет находившийся в федеральном розыске за убийство знакомого в Воронеже, заключен под стражу. Уголовное дело возобновлено, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК по Воронежской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возобновлено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в апреле 2003 года прокуратурой Коминтерновского района города Воронежа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Установить его местонахождение по горячим следам и в дальнейшем не представилось возможным, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 апреля 2003 года подозреваемый дважды выстрелил в знакомого из обреза ружья, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений 24-летний мужчина умер. 16 лет спустя сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что подозреваемый проживает в подмосковном городе Красногорске по поддельному паспорту.

Мужчина вину признал. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.