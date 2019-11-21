Суд оставил под арестом принадлежащие Baring Vostok акции банка "Восточный"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Шестой арбитражный апелляционный суд Хабаровска не удовлетворил жалобу кипрской компании Evison Holdings, подконтрольной Baring Vostok, о снятии ареста с принадлежащих ей акций банка "Восточный", следует из картотеки судебных дел.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в картотеке.

В начале сентября Арбитражный суд Амурской области наложил арест на акции кредитной организации в качестве обеспечительной меры по иску "Восточного" к Evison Holdings и основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви о взыскании убытков в 9,8 млрд рублей.

В октябре Evison Holdings подало апелляционную жалобу на арест акций.