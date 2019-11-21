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Ребенок погиб в ДТП в Башкирии

Его родители и сестра госпитализированы

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с экскаватором на трассе в Башкирии. В результате аварии погиб 9-летний мальчик. В больницу доставили его родителей и 2-летнюю сестру. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"На 15-м километре автодороги Стерлитамак - Раевка столкнулись легковой автомобиль Hyundai и экскаватор-погрузчик. В результате дорожно-транспортного происшествия из салона легкового автомобиля погиб 9-летний сын водителя. Сам водитель, его супруга и 2-летняя дочь доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияБашкортостан
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