В Крыму старшеклассник умер от сердечного приступа на уроке

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку после смерти ученика 10-го класса от сердечного приступа на уроке географии в школе села Охотниково Сакского района в среду. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"С сердцем стало плохо мальчику. Проводится проверка по данному инциденту", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Крыма ТАСС уточнили, что ученику стало плохо на уроке географии. "Школа вызывала скорую, но приехавшие медики уже, насколько я понимаю, констатировали смерть", - рассказал представитель ведомства, отметив, что в управлении образования Сакского района создана рабочая группа по расследованию инцидента.

Подросток был освобожден от уроков физкультуры из-за "сердечных болезней", уточнили в Минобразования, добавив, что старшеклассник не подвергался физическим нагрузкам. "Знаем, что в семье ребенка была трагическая ситуация с отцом, погиб не так давно, свидетелем которой парень стал. Это могло спровоцировать ухудшение здоровья. Но это пока только предположение", - добавил собеседник агентства.