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Экстренные службы не нашли взрывное устройство в ТЦ "Европейский" в Москве

Эвакуация во время проверки не проводилась

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Европейский" в центре Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании здания ТЦ "Европейский" у станции метро "Киевская". Экстренные службы проверили данное сообщение, оно не подтвердилось. Эвакуация во время проверки не проводилась", - сказал он.

Ранее в четверг поступала информация о минировании двух зданий Московского финансово-юридического университета (МФЮУ), колледжа полиции и продовольственного центра "Фуд сити" в Новой Москве. Правоохранители проверили эти сообщения, они оказались ложными, взрывные устройства не были обнаружены.

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