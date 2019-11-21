Экстренные службы не нашли взрывное устройство в ТЦ "Европейский" в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Европейский" в центре Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании здания ТЦ "Европейский" у станции метро "Киевская". Экстренные службы проверили данное сообщение, оно не подтвердилось. Эвакуация во время проверки не проводилась", - сказал он.

Ранее в четверг поступала информация о минировании двух зданий Московского финансово-юридического университета (МФЮУ), колледжа полиции и продовольственного центра "Фуд сити" в Новой Москве. Правоохранители проверили эти сообщения, они оказались ложными, взрывные устройства не были обнаружены.