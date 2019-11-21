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Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и двумя машинами в Петербурге

ГИБДД проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Маршрутка и два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Вербной и Новоколомяжского проспекта в Санкт-Петербурге, в результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутного автобуса - женщины 1985, 1959, 1957, 1974, 1969 годов рождения, которые получили легкие травмы и травмы средней степени тяжести", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным ГИБДД, водитель маршрутного такси №363 при перестроении совершил столкновение с внедорожником Volkswagen Touareg, который врезался в автомобиль Mercedes. По факту аварии ГИБДД проводит проверку, выясняются обстоятельства инцидента.

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