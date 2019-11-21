Суд продлил арест гражданину России Петушкову по делу о госизмене

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста гражданину России Сергею Петушкову, обвиняемому в государственной измене. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей Петушкову Сергею Викторовичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статье 275 УК РФ, на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 25 февраля 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Детали уголовного дела в суде не уточнили, так как заседание прошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Петушков был арестован 25 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.