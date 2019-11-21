Нарушивший ПДД за рулем отцовской машины подросток задержан в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Подросток задержан в Электростали за нарушение правил дорожного движения, которое он совершил, находясь за рулем отцовской машины. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Девятнадцатого ноября в Электростали сотрудники ДПС преследовали машину, водитель которой нарушил правила дорожного движения и на неоднократные требования об остановке не реагировал. Правонарушитель, пытаясь скрыться, выезжал на полосу встречного движения, проезжал на красный свет светофора, а также двигался по тротуару, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения и пешеходам.

"На улице Северной автомобиль остановился из-за встречного транспорта. Сотрудник ДПС попытался задержать водителя, но последний продолжил движение и совершил наезд на полицейского, после чего провез его на капоте несколько метров. На улице Коллективной транспортное средство было остановлено, правонарушитель и пассажир задержаны. Ими оказались двое местных жителей 2002 и 2003 годов рождения", - отметила Петрова.

Как отметила начальник подмосковного главка МВД, автомашина принадлежит отцу правонарушителя, которую он взял без разрешения.

"В отношении водителя сотрудниками полиции составлены административные протоколы по статьям 12.16 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги", 12.18 "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения", 12.15 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", 12.12 "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика" Кодекса РФ об административных правонарушениях", - сказала Петрова.