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Житель Смоленска вез в Ростовскую область более 3 кг наркотика

Он собирался распространить мефедрон через закладки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Смоленска, у которого при осмотре машины в Аксайском районе обнаружили более 3 кг мефедрона. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

"В Аксайском районе возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Смоленска, перевозившего более 3 кг наркотика", - говорится в сообщении.

Подозреваемого, который ехал за рулем автомобиля "Mercedes-Benz" по автодороге М-4 "Дон", остановили сотрудники ДПС в Аксайском районе. Во время осмотра под бампером машины обнаружили мефедрон общей массой более 3 кг, который мужчина, по данным прокуратуры, хранил для последующего сбыта.

"Как стало известно, мужчина вез наркотическое средство из Московской области и собирался распространить его через закладки на территории Ростовской области", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияРостовская областьСмоленская область
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