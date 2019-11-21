В Челябинской области мать 10 лет не выпускала детей на улицу

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Жительница Усть-Катава Челябинской области 10 лет ограничивала общение троих детей с внешним миром и не выпускала их за пределы дома. Следственные органы СК РФ по региону по данному факту возбуждили уголовное дело в отношении работников социальных служб и органов опеки. Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного комитета России.

"В утреннее время 7 ноября 2019 года в одном из частных домов города Усть-Катава при тушении пожара сотрудниками оперативных служб было обнаружено тело 55-летней местной жительницы. Накануне произошедшего от умершей ушли трое детей: две дочери и сын (в возрасте от 11 до 20 лет), которых она в течение длительного времени удерживала на территории домовладения, ограничивая их в посещении образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, в общении с внешним миром. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, работники социальных служб и органов опеки должным образом не контролировали условия жизни и воспитания детей их матерью. Сейчас следователи устанавливают причастных к совершению преступления.

Первый заместитель главы Усть-Катава Сергей Пульдяев сообщил ТАСС, что женщина не давала 20-летней и 11-летней дочерям, а также 15-летнему сыну выходить за пределы частного дома на протяжении 10 лет. В начале ноября дети сбежали. Сейчас за ними присматривают врачи и социальные работники.

В четверг первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт сообщила, что пока дети остаются в больнице. Власти планируют обеспечить их жильем. Старшая из девочек, скорее всего, оформит опеку над братом и сестрой.