Ректора Тверского университета задержали по делу о превышении полномочий

ТАСС, 21 ноября. Ректора Тверского государственного университета Лесю Чичановскую задержали в четверг в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Она подозревается в фиктивном трудоустройстве в университет двух человек. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тверской государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Подозреваемая в совершении преступления задержана", - сообщили в ведомстве.

По версии следователей, в начале 2019 года Чичановская фиктивно трудоустроила в университет двух знакомых, которые не имеют необходимого стажа работы и квалификации. Они не появлялись на работе, но получали зарплату и премии.

"В результате указанных действий бюджету причинен материальный ущерб на сумму, превышающую 500 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос об избрании в отношении ректора меры пресечения.