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В Брянске погибла сотрудница машиностроительного завода

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 21 ноября. Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после гибели работницы цеха магистральных тепловозов "Брянского машиностроительного завода". Об этом в четверг сообщается на сайте регионального ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

13 ноября при проведении малярных работ в технологическое отверстие тепловоза упала 48-летняя сотрудница. Спустя шесть дней она умерла в больнице. Начальник управления по внешним связям и корпоративным коммуникациям завода Валентина Бабкова сообщила, что семье погибшей окажут помощь.

Теги
РоссияБрянская область
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