В Брянске погибла сотрудница машиностроительного завода

ТАСС, 21 ноября. Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после гибели работницы цеха магистральных тепловозов "Брянского машиностроительного завода". Об этом в четверг сообщается на сайте регионального ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

13 ноября при проведении малярных работ в технологическое отверстие тепловоза упала 48-летняя сотрудница. Спустя шесть дней она умерла в больнице. Начальник управления по внешним связям и корпоративным коммуникациям завода Валентина Бабкова сообщила, что семье погибшей окажут помощь.