CNN: при крушении тренировочного самолета в США погибли двое военных

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере двое американских военнослужащих погибли в результате крушения тренировочного самолета вблизи базы Военно-воздушных сил (ВВС) США Вэнс в штате Оклахома. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Согласно данным ВВС США, инцидент произошел примерно в 09:10 по местному времени (18:10 мск). Военнослужащие совершали тренировочный полет на двухместном самолете T-83 Talon. Причины крушения на данный момент не установлены, ведется расследование происшествия.