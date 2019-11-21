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CNN: при крушении тренировочного самолета в США погибли двое военных

Ведется расследование обстоятельств инцидента

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере двое американских военнослужащих погибли в результате крушения тренировочного самолета вблизи базы Военно-воздушных сил (ВВС) США Вэнс в штате Оклахома. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Согласно данным ВВС США, инцидент произошел примерно в 09:10 по местному времени (18:10 мск). Военнослужащие совершали тренировочный полет на двухместном самолете T-83 Talon. Причины крушения на данный момент не установлены, ведется расследование происшествия.

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США
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