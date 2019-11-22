Австралийская полиция пресекла деятельность международного наркосиндиката

СИДНЕЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Квинсленд в составе международной группы правоохранителей пресекла деятельность преступной сети и изъяла партию метамфетамина стоимостью более $200 млн. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба федеральной полиции страны.

Международная следственная группа, включающая спецподразделения из Австралии и Нидерландов, провела совместную операцию, в результате которой была изъята партия метамфетамина стоимостью 301,6 млн австралийских долларов ($205 млн) и арестованы 11 человек. В ходе расследования деятельности международного наркосиндиката аресты и обыски проводились на территориях Австралии, Нидерландов и Бельгии.

"В общей сложности было изъято около 850 кг кристаллического метамфетамина, оценочная стоимость которого составляет 170 млн австралийских долларов ($115,5 млн) <...>, а также 548 литров метамфетаминового масла, из которого можно произвести приблизительно 658 кг наркотиков кристаллической формы средней стоимостью 131,6 млн австралийских долларов ($89,4 млн), и около 400 л химических прекурсоров", - указано в сообщении полиции.

Среди арестованных за организацию преступной деятельности - двое подданных Нидерландов, считающихся ключевыми фигурами синдиката. Им, как и остальным проходящим по делу, предъявлены обвинения в ряде преступлений, и они ожидают суда.

На территории Австралии за участие в деятельности этой международной преступной группы была арестована и 48-летняя жительница Сиднея. Ей предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. Как ожидается, 29 ноября она предстанет перед городским судом Брисбена. Максимальным наказанием за инкриминируемые ей преступления является пожизненное тюремное заключение.