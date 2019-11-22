В биробиджанском лицее произошла вспышка кишечной инфекции

БИРОБИДЖАН, 22 ноября. /ТАСС/. Симптомы заболевания кишечной инфекцией выявили у нескольких детей в лицее в Биробиджане, на уроки не пришли в общей сложности около 30 человек. Об этом сообщила городская администрация в пятницу.

"Сегодня с утра к занятиям в лицее №23 не приступили около 30 учащихся. В основном это дети из начальной школы. В ночь с 21 на 22 ноября четырех первоклассников на машине скорой помощи госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Еще одного учащегося лицея доставили в инфекционную больницу, но родители от госпитализации ребенка отказались. Также к двум лицеистам вызывали на дом детских врачей. Пока точный диагноз не поставлен, но все жаловались на боли в животе и высокую температуру", - приводятся в распространенном сообщении слова заместителя мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре Натальи Петрушковой.

Сообщается, что к другим ученикам врачей не вызывали. Сейчас проверяется, почему дети не пришли в школу, и связано ли это с заболеванием.

"Все заинтересованные структуры проинформированы о ситуации в учебном заведении. Специалисты Роспотребнадзора ЕАО проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Также к работе подключилась городская прокуратура", - говорится в сообщении.

В лицее №23 в Биробиджане обучается 1063 ребенка.