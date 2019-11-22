В Подмосковье задержали подозреваемых в сбыте 2 кг метилэфедрона

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье водителя и пассажира автомобиля, подозреваемых в сбыте наркотиков. Как рассказала ТАСС в пятницу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, у них изъято 2 кг метилэфедрона.

По словам руководителя подмосковного главка МВД, полицейские остановили иномарку на 88 км автодороги "Москва - Нижний Новгород", в ней находились 30-летний водитель и 29-летняя пассажирка из Тульской области.

"В ходе личного досмотра у злоумышленников оперативниками были обнаружены и изъяты: бумажный сверток, а также три емкости и два полимерных пакета с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что содержимое является психотропным веществом - метилэфедроном, общей массой около 2 кг", - добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемые арестованы.