На севере Москвы конфликт между таксистом и пассажиром закончился стрельбой из травматики

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Конфликт между водителем такси и пассажиром произошел в ночь на пятницу на севере Москве. Как рассказали в столичном ГУ МВД России, по предварительной информации, в ходе инцидента таксист выстрелил в оппонента из травматического оружия.

"По предварительной информации, на Звездном бульваре, в районе дома 22, корпус 2, произошел конфликт между таксистом и, вероятно, пассажиром, в ходе которого водитель из травматического оружия причинил ранение своему оппоненту, а затем скрылся. Был введен план "Перехват", в ходе которого подозреваемый был задержан", - рассказали в главке.

Как отметили в пресс-службе, задержанный доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, пострадавший для оказания помощи обратился в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.