В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал крышу площадью 840 кв. м со школы в городе Джанкое на севере Крымского полуострова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах региона.

"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС глава администрации города Эдуард Селиванов, занятий в школе не будет до понедельника. "На месте работает комиссия администрации, уточняется площадь повреждений и ущерб. Планируем, что учащиеся смогут приступить к занятиям в понедельник. Сегодня занятий не будет", - сказал он.

Обстановка на полуострове

По данным ГУП "Крымэнерго" из-за ветра были нарушения в электроснабжении населенных пунктов Крыма, информация уточняется.

На 21-22 ноября ГУ МЧС по региону предупреждало о сильном ветре до 25 м/с.

В настоящее время в регионе, по данным Крымского гидрометцентра, облачно, без осадков, температура воздуха около 2 градусов тепла.

В новость внесены изменения (08:59 мск) - добавлена информация от главы города.