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Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Волгодонске

Площадь возгорания составила 20 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в ночь на пятницу в пятиэтажном жилом доме в Волгодонске в Ростовской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В 02:42 мск в городе Волгодонске, на улице Ленина, 97, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в результате инцидента погибли двое.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались 21 человек личного состава и семь единиц техники.

В новость внесены изменения (08:52 мск) - добавлена информация о количестве погибших.

Теги
РоссияРостовская область
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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Волгодонске
Возгорание тушили 21 человек и семь единиц техники
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