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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Волгодонске

Возгорание тушили 21 человек и семь единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в ночь на пятницу в пятиэтажном жилом доме в Волгодонске в Ростовской области, в результате пожара погибли два человека.

"В 02:42 мск в городе Волгодонске, на улице Ленина, 97, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на площади 20 кв. м. Есть погибшие", - сообщается на сайте регионального главка МЧС. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в результате инцидента погибли двое.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались 21 человек личного состава и семь единиц техники.

Теги
РоссияРостовская область
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