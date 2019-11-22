В Ленобласти задержали мужчину после стрельбы из окна дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину после стрельбы из окна дома во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в пятницу в региональном ГУ МВД.

"Задержан мужчина 1980 года рождения", - сказали в управлении.

По данным полиции, накануне вечером поступило сообщение о том, что из окна одного из домов в деревне Старая Всеволожского района стреляет мужчина. Прибывшие на место полицейские изъяли у злоумышленника предмет, похожий на охолощенное оружие. Информация о пострадавших не поступала. Мужчина доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.