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В Ленобласти задержали мужчину после стрельбы из окна дома

У злоумышленника изъяли предмет, похожий на охолощенное оружие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину после стрельбы из окна дома во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в пятницу в региональном ГУ МВД.

"Задержан мужчина 1980 года рождения", - сказали в управлении.

По данным полиции, накануне вечером поступило сообщение о том, что из окна одного из домов в деревне Старая Всеволожского района стреляет мужчина. Прибывшие на место полицейские изъяли у злоумышленника предмет, похожий на охолощенное оружие. Информация о пострадавших не поступала. Мужчина доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.

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РоссияЛенинградская область
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