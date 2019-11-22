Полиция Москвы проверяет данные о мошенничестве на 1,9 млн рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция Москвы проводит проверку после обращения мужчины, который заявил, что в отношении него совершено мошенничество по инвестиционному договору займа на 1,9 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По словам заявителя, он еще в мае 2017 года заключил договор инвестиционного займа на сумму 1,25 млн рублей. Договор подписал представитель организации, которому заявитель и передал денежные средства. "24 июля 2017 года мужчиной был заключен второй договор с тем же представителем компании на сумму 650 тыс. рублей. В договорах в графе "Заемщик" стояла фамилия другого гражданина, но, со слов представителя, у него была доверенность на подписание договора", - отметили в главке.

По договорам заявителю перечисляли деньги согласно графику платежей из расчета 35% годовых, а затем должны были 12 мая 2019 года и 28 июля 2019 года возвратить сумму займа 1,9 млн рублей, но этого не сделали.

"По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.