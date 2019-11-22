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Два гражданина РФ получили тюремные сроки за организацию нелегальной миграции в Норвегии

Следствие установило, что они изготовили поддельные удостоверения для граждан Румынии и Украины

ТАСС, 22 ноября. Окружной суд Осло приговорил двух граждан РФ к 11 месяцам тюрьмы за использование нелегальной рабочей силы и организацию незаконного пребывания в королевстве нескольких украинцев. Об этом в пятницу сообщило Норвежское телеграфное бюро.

В ходе следствия было установлено, что россияне изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев, чтобы обманным путем получить для них разрешение на работу. Граждане Украины привлекались россиянами к малярным и строительным работам в Акерсхусе близ Осло.

Прокуратура попросила суд приговорить россиян лишь к полугоду тюрьмы, однако суд увеличил срок наказания почти вдвое. Осужденные уже подали апелляцию.

Теги
УкраинаНорвегияРумыния
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