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Пожар на территории воинской части в Северодвинске
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Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным

Секретность обусловлена тем, что на полигоне проходили испытания нового вооружения, заявил пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет об испытании новых систем вооружения. Поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, ни коим образом не могут быть публичны", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "они носят исключительно закрытый, секретный характер".

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников корпорации, еще трое - были госпитализированы. Президент России Владимир Путин 21 ноября встретился в Кремле с семьями погибших и передал вдовам сотрудников, погибших под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПожар на территории воинской части в Северодвинске
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