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В Астраханской области возбудили дело после столкновения двух лодок на реке

В результате происшествия погиб один человек

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения двух лодок на реке Полдневая в Астраханской области, в результате ЧП один человек погиб. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами после столкновения двух маломерных судов на реке Полдневая возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 8 ноября на реке Полдневая в районе села Алексеевка Камызякского района произошло столкновение двух лодок. В результате происшествия маломерное судно "Бударка 87М" затонуло, а управлявший лодкой мужчина 1992 года рождения погиб. Ранее сообщалось, что всего в лодках находилось шесть человек, пять выбрались самостоятельно.

Теги
РоссияАстраханская область
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