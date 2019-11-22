В Петербурге возбуждено дело в отношении тренера, подозреваемого в растлении двух девочек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего тренера по настольному теннису, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, тренера по настольному теннису, по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4. статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера"), - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре и ноябре 2019 года в помещении спортивного центра, расположенного в Кронштадтском районе Петербурга, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней и 10-летней девочек.