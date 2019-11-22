Мужчина получил огнестрельное ранение в результате дорожного конфликта в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Дорожный конфликт со стрельбой произошел в пятницу на 2-м Нагатинском проезде на юге Москвы, один из его участников госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"На 2-м Нагатинском проезде между двумя мужчинами произошел дорожный конфликт, в ходе которого один выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован", - сказали в полиции.

Стрелявший скрылся с места происшествия, "ведется розыск злоумышленника", сказали в пресс-службе.