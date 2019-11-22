{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина получил огнестрельное ранение в результате дорожного конфликта в Москве

Стрелявший скрылся с места происшествия

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Дорожный конфликт со стрельбой произошел в пятницу на 2-м Нагатинском проезде на юге Москвы, один из его участников госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"На 2-м Нагатинском проезде между двумя мужчинами произошел дорожный конфликт, в ходе которого один выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован", - сказали в полиции.

Стрелявший скрылся с места происшествия, "ведется розыск злоумышленника", сказали в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источник: мужчина попытался пройти в здание журфака МГУ с ножом
Его задержали и доставили в отделение полиции, сообщил собеседник агентства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС