Следствие просит арестовать замглавы Росалкогольрегулирования

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет просит арестовать замруководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Голосной меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд заключил под домашний арест по данному делу исполняющего обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева.

Пальцеву и Голосной вменяется ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий). Суть обвинений пока остается неизвестной.