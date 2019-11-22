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Британская полиция задержала подозреваемого в причастности к гибели 39 мигрантов в Эссексе

Его задержали по подозрению во вступлении в сговор с целью торговли людьми и пособничестве нелегальной иммиграции

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Британские правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в причастности к гибели 39 вьетнамских мигрантов, тела которых в октябре были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицейским управлением графства.

"23-летний мужчина из Северной Ирландии был задержан полицией [округа] Темз-Вэлли по запросу полиции Эссекса в ночь на пятницу на шоссе М40 рядом с Биконсфилдом, графство Бакингемшир в связи с идущим расследованием обстоятельств гибели 39 граждан Вьетнама в прицепе грузовика, обнаруженного на территории города Грейс 23 октября, - сказано в документе. - Он был задержан по подозрению во вступлении в сговор с целью торговли людьми и пособничестве нелегальной иммиграции".

В настоящий момент под стражей находятся еще двое человек, обвиняемых в причастности к гибели мигрантов, еще несколько объявлены в розыск. В конце октября полицией Ирландии в Дублине был задержан 22-летний британец Эймонн Харрисон, доставивший прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Идет процедура его экстрадиции в Соединенное Королевство.

Еще 23 октября в Эссексе задержали также водителя грузовика - 25-летнего жителя Северной Ирландии Мориса Робинсона. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек, вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег.

В качестве предварительной причины смерти 39 человек, среди которых были трое несовершеннолетних, СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

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Великобритания
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