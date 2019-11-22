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Пожар в здании бывшего кинотеатра "Таллин" в Москве ликвидировали

В здании горел мусор на площади 3 кв. м

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пожар в пристройке к основному зданию бывшего кинотеатра "Таллин" в Москве ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в пятницу.

"Загорание произошло в пристройке к основном зданию, расположенному по адресу: Cевастопольский проспект, дом 33. Горел мусор на площади 3 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован", - сообщил собеседник агентства.

"Информация о пострадавших не поступала", - сказали в главке.

Ранее в пятницу источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что произошел пожар на чердаке в здании бывшего московского кинотеатра "Таллин", которое находится на реконструкции.

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Россия
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