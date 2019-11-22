Прокуратура Молдавии открыла уголовное дело по фальшивому паспорту Плахотнюка

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Антикоррупционная прокуратура Молдавии завела уголовное дело в связи с получением фальшивого паспорта бежавшим из страны бывшим лидером Демократической партии, олигархом Владимиром Плахотнюком.

"Дело заведено по статье "превышение служебных полномочий в интересах организованной преступной группировки", - цитирует в пятницу слова пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Эмила Гайтура молдавское издание NewsMaker. По его словам, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет.

Ранее председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан сообщил, что у бежавшего олигарха кроме паспортов разных стран есть фальшивый паспорт с его фотографией, но с другим именем, датой рождения, адресом, пропиской. По его словам, он был выдан тайно, когда олигарх контролировал власть в стране. Моцпан также рассказал, что поддельные паспорта есть и у ряда приближенных Плахотнюка, среди которых он назвал одного из руководителей Демпартии - Сергея Яралова. Он, по данным местных СМИ, был советником олигарха по политическим и финансовым вопросам.

В июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum (Сейчас) объединились против Демпартии во главе с Плахотнюком, которого они обвинили в коррупции и узурпации власти. Демократы уходить в оппозицию отказались, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, олигарх бежал за границу, где объявил об уходе как из партии, так и из политики.

Новые власти Молдавии возбудили против него уголовные дела и объявили в международный розыск. В России против Плахотнюка также возбужден ряд уголовных дел по обвинению в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях. Решениями Басманного и Тверского судов Москвы он заочно арестован.