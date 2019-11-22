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Суд назначил экс-учителю из Тамбовской области штраф за избиение школьника

Женщина выплатит 40 тыс. рублей

ТАСС, 22 ноября. Суд назначил бывшей учительнице школы в Тамбовской области штраф в размере 40 тыс. рублей, признав ее виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетним школьником, сообщается в пятницу на официальном сайте СК России.

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"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летней женщине - бывшему учителю одной из школ Рассказовского района [Тамбовской области]. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним"). Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как установлено в суде, во время урока английского языка в пятом классе учитель ударила 11-летнего школьника головой о столешницу парты за низкий уровень знаний предмета, а также несколько раз нанесла удары по голове ребенка учебным пособием. Преподавателя уволили из школы.

Теги
РоссияТамбовская область
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