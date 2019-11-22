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Силовики задержали подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена

Убийство произошло 26 сентября

ТАСС, 22 ноября. Следователи задержали пятерых человек по подозрению к причастности к совершению заказного убийства предпринимателя в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В результате грамотно спланированного первоначального этапа расследования и проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению убийства предпринимателя пятерых граждан, двое из которых исполнители (жители Ставропольского края, временно проживающие в Московской области), двое пособники и один заказчик (жители Московской области и Рязани). Подозреваемые задержаны, в настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в СК.

Решается вопрос об аресте задержанных. По предварительным данным, убийство было организовано и совершено за крупное денежное вознаграждение в связи с профессиональной деятельностью погибшего, работавшего руководителем предприятия в сфере организации пассажирских перевозок маршрутными такси.

Утром 26 сентября на автодороге между Спасском-Рязанским и селом Фатьяновка в автомобиле было обнаружено тело бизнесмена с огнестрельными ранениями. По данным следствия, двое подозреваемых остановили машину предпринимателя, попросив помочь в связи с якобы поломкой их автомобиля. Затем они несколько раз выстрелили из пистолета в бизнесмена и скрылись. Расследуется уголовное дело об убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Теги
РоссияРязанская область
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