В Крыму устранили обрывы всех высоковольтных линий после штормового ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Повреждения на 54 высоковольтных линиях электропередачи в 104 населенных пунктах Крыма, полностью или частично оставшихся без света из-за ветра, устранены, к вечеру аварийные бригады ликвидируют точечные отключения света в отдельных домах, сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

На 21-22 ноября ГУ МЧС по Крыму предупреждало о сильном ветре до 25 м/с. В пятницу днем энергетики сообщили, что от непогоды пострадали 82 населенных пункта (из них 33 - частично) в 18 городских округах и районах республики. При этом количество заявок об отключениях продолжало расти. Сильнее всего последствия непогоды ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов, а также города Керчи.

"По состоянию на 16:30 22 ноября суммарно энергетики устранили повреждения на 54 линиях электропередачи 6-35 кВ, подали напряжение потребителям 104 населенных пунктов [41 из них был отключен частично]. В аварийно-восстановительных работах были задействованы более ста бригад [около 400 человек] и 150 единиц техники. Завершаются работы по точечным заявкам: повреждения в сетях 0,4 кВ, питающих дома потребителей, в ряде муниципальных образований уже устранены", - говорится в сообщении.

В пятницу в "Крымэнерго" сообщали, что на предприятии введен режим повышенной готовности, аварийные бригады перешли на круглосуточный режим работы.

Сильный ветер ранее также сорвал крышу площадью 840 кв. метров со школы в городе Джанкое на севере Крымского полуострова. Занятия в учебном заведении отменены до понедельника.