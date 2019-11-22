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В Курсе около 40 тыс. человек остались без теплоснабжения

Специалисты планируют восстановить подачу тепла 23 ноября

КУРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. жителей Курска остались без теплоснабжения из-за повреждения тепломагистрали, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Температура воздуха в Курске составляет минус 7 градусов, ночью она опустится до минус 9.

"В 18:10 (мск) в Курске в районе ул. Студенческая отключен участок подающего трубопровода тепловой магистрали №2 диаметром 800 мм для устранения повреждения между тепловыми колодцами... Нарушено теплоснабжение жителей 159 жилых многоквартирных домов, около 40 000 человек", - говорится в сообщении.

По данным САЦ, к аварийно-восстановительным работам привлечено 28 человек и семь единиц техники. Планируется, что подача теплоснабжения будет восстановлена 23 ноября. На месте аварии, по информации на официальной страничке мэрии Курска в Telegram, создан оперативный штаб, куда выехал глава города Виктор Карамышев.

Это отключение горячей воды и теплоснабжения стало вторым за последние сутки в Курске. В ночь с 21 на 22 ноября квартиры около 16 тыс. жителей Северо-Западного района города, 9 социально значимых объектов, в том числе школы, детсады, поликлиники остались без горячей воды и тепла из-за срочного ремонта ветхого участка магистрали. Энергетики возобновили подачу воды и теплоснабжения утром.

Теги
РоссияКурская область
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