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Аэропорт Одессы возобновил работу после аварии на взлетной полосе

Аварийный самолет отбуксирован на временную стоянку

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Одессы возобновил работу в штатном режиме после устранения последствий аварийной посадки пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") на взлетно-посадочной полосе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт "Одесса" работает в штатном режиме. После перерыва в один день аэропорт "Одесса" возобновляет выполнение рейсов с 22:00 (23:00 мск)", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

В пресс-службе добавили, что аварийный самолет отбуксирован на временную стоянку.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительной информации, причиной инцидента стал сильный боковой ветер. После касания полосы самолет выехал за ее пределы, где у него подломилась передняя стойка шасси.

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