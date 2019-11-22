Аэропорт Одессы возобновил работу после аварии на взлетной полосе

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Одессы возобновил работу в штатном режиме после устранения последствий аварийной посадки пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") на взлетно-посадочной полосе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт "Одесса" работает в штатном режиме. После перерыва в один день аэропорт "Одесса" возобновляет выполнение рейсов с 22:00 (23:00 мск)", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

В пресс-службе добавили, что аварийный самолет отбуксирован на временную стоянку.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительной информации, причиной инцидента стал сильный боковой ветер. После касания полосы самолет выехал за ее пределы, где у него подломилась передняя стойка шасси.