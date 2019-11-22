В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за горящих плавней

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. В Анапе ввели режим повышенной готовности в связи с природным пожаром на площади 1500 кв. метров. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На месте пожара продолжает работу оперативный штаб. И. о. главы администрации города Анжелика Бузунова распорядилась ввести режим функционирования "повышенная готовность", - сказал собеседник агентства.

Изначально площадь пожара, который возник в 300-400 км от ближайшего населенного пункта, составляла 600 кв. метров. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1500 кв. метров.