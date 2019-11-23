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Двое детей погибли при пожаре в Хакасии

Также пожарные обнаружили погибшего 42-летнего мужчину

ТАСС, 23 ноября. Пожар в частном доме в Аскизском районе Хакасии привел к гибели 42-летнего мужчины и двоих детей, сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.

"Вчера поздним вечером в селе Бельтырское Аскизского района произошел пожар в двухквартирном жилом доме... Из дома вынесли двух детей в бессознательном состоянии, спасти их жизни не удалось. Далее при разборе конструкций пожарные обнаружили погибшего 42-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 22:46 (18:46 мск). На момент прибытия пожарных горела крыша на площади 99 кв. метров, был сильный ветер. На ликвидацию открытого огня ушло более 1,5 часов.

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РоссияХакасия
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