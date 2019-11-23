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В Оренбургской области произошел пожар на месторождении нефти

В результате происшествия никто не пострадал

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Возгорание в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области произошло в субботу на нефтяном месторождении. Пострадавших нет. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В 06:37 (04:37 мск) поступило сообщение о возгорании по адресу: Новосергиевский район, село Верхняя Платовка, Капитоновское месторождение. Площадь пожара уточняется. Угрозы населенному пункту нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте происшествия создали оперативный штаб. Возгорание тушат 51 человек, привлечено 16 единиц техники. В 08:40 (06:40) ликвидировали открытое горение.

"Силами администрации Платовского сельского совета проведен подворовой обход населения села Верхняя Платовка. На стационарном посту контроля качества атмосферного воздуха превышений ПДК по сероводороду не зафиксировано", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Компания "Газпромнефть-Оренбург" оперативно обесточила месторождение, для расследования причин инцидента создали комиссию, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. "Оперативно проведены работы по обесточиванию, возгорание ликвидировано. Пострадавших и угрозы для близлежащих населенных пунктов нет, превышение ПДК нет. Создана комиссия для расследования инцидента", - сообщили в компании.

В новость внесены изменения (09:32 мск) - добавлен комментарий предприятия.

Теги
РоссияОренбургская область
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