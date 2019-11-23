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Во Львове пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В результате инцидента никто не пострадал

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во Львове вследствие сложных погодных условий, пострадавших нет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба аэропорта Львова.

"Сегодня около 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)", - сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет, говорится в сообщении. "Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00 (13:00 мск - прим. ТАСС)", - добавили в пресс-службе.

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