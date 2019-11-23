СК объявил в розыск нижегородского вора в законе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Следствие объявило в розыск вора в законе из Нижегородской области Виктора Жаринова по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего гражданина РФ Виктора Жаринова по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), - сказала Петренко. - В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, проводятся следственные действия по установлению его местонахождения".

В основу дела легли материалы проверки следственного подразделения совместно с ФСБ России и УФСБ России по Нижегородской области. По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним один из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообществе. По ноябрь 2019 года он организовал совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений. "Так, в 2019 году он, как полагает следствие, организовал похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Нижнего Новгорода и Чебоксар. Целью похищения являлось принуждение потерпевших к передаче контроля над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды", - сказала представитель СК.