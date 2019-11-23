Власти выделили 1 млн рублей погорельцам жилого дома в Свердловской области

ТАСС, 23 ноября. Власти окажут всю необходимую помощь погорельцам двухэтажного жилого дома барачного типа в поселке Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области. В частности, из резервного фонда муниципалитета выделили 1 млн рублей на эти цели, сообщает в субботу департамент информационной политики Свердловской области.

Пожар в поселке Ис возник в пятницу вечером, его локализовали на площади 600 кв. м. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, к медикам обратились шесть человек, двоих из них госпитализировали. В 03:22 местного времени (01:22 мск) субботы открытое горение ликвидировали, а в 13:44 (11:44 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Жилой дом сгорел полностью.

"Власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим из поселка Ис, где сегодня сгорел жилой дом. Принято решение выделить из резервного фонда администрации Нижнетуринского городского округа 1 млн рублей на помощь пострадавшим. Параллельно организован сбор средств в социальных сетях и местных СМИ. Люди несут одежду, продукты питания, перечисляют средства", - говорится в сообщении.

Для жителей сгоревшего дома организовано горячее питание, предложено временное жилье, но люди пока предпочли остановиться у родственников и знакомых. "До решения вопроса с постоянным местом проживания погорельцам подыскивается временное жилье из маневренного фонда и в местных гостиницах. Помощь уже предложили предприниматели. Пострадавшим также оказывается юридическая помощь, организована работа по восстановлению документов, у половины они сгорели", - поясняется в пресс-релизе.

В случае необходимости будет принято решение о выделении средств из областного резервного фонда, добавляют в пресс-службе департамента.