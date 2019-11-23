Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов

ТАСС, 23 ноября. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине 51 км в 124 км восточнее острова Кунашир. Магнитуда составила 5,9", - сообщили в филиале.

По данным ученых, толчки ощущались в населенных пунктах Южных Курил. Жители острова Шикотан в Малокурильском и Крабозаводском ощутили подземный толчок силой три балла. Тревога цунами не объявлялась.

Это уже третье землетрясение около Курильских островов за последние двое суток. Ранее на юго-западе от Курильска было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, а чуть позже еще одно - магнитудой 4,9 восточнее острова Онекотан.