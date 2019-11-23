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В Подмосковье загорелся автосервис

Есть угроза распространения огня

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Автосервис загорелся на площади 360 кв. м в Подольске Московской области, существует угроза распространения огня. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Подольске на Домодедовском шоссе загорелся автосервис на площади 360 квадратных метров. В настоящее время внутри находится шесть автомобилей, существует угроза распространения огня на соседнее здание", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен второй номер сложности.

По словам источника, на месте возгорания работают пожарные расчеты.

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