В Москве спасатели вытащили из пруда провалившихся под лед собаку с хозяином

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спасатели вытащили из пруда на юге Москвы собаку с хозяином, провалившихся под лед во время прогулки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В 19:48 на поисково-спасательную станцию Борисовская поступила информация, что на Борисовских прудах мужчина гулял с собакой породы Кане-корсо, которая выбежала на неокрепший лед и провалились. Хозяин бросился ее спасать и тоже оказался в воде", - сказал собеседник агентства.

Спасатели незамедлительно вышли на помощь пострадавшим. В 20:01 они подняли мужчину и собаку на катер и доставили на станцию. Им оказана первая помощь.