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В Подмосковье загорелся жилой дом

Площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Жилой многоквартирный дом загорелся в городе Королеве в Московской области. Площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время горят восемь квартир на третьем этаже и кровля на площади 1800 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, дом находится на улице Первомайская. На место происшествия выехала оперативная группа Королевского пожарно-спасательного гарнизона. Из дома эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших пока нет.

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