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Автобусное движение по пяти дорогам Хабаровского края закрыто из-за гололедицы

Спасатели рекомендуют жителям региона воздержаться от поездок на личном транспорте за пределы населенных пунктов

ТАСС, 24 ноября. Движение автобусов по пяти участкам дорог в Хабаровском крае закрыто в воскресенье в связи с обледенением проезжей части. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС региона.

"По состоянию на 10:00 (03:00 мск) 24 ноября 2019 года, в превентивных целях из-за гололедных явлений сохраняется ограничение для движения пассажирского транспорта на автодорогах: Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, участке дороги с 5-го по 35-й км А-375 "Восток" Хабаровск - Находка, Хабаровск - Биробиджан, Селихино - Снежный, Уктур - Кенай. После приведения дорожного полотна в нормативное состояние ограничение будет снято", - говорится в сообщении.

За последние сутки температура воздуха изменилась с плюсовой на отрицательную. Это спровоцировало образование гололедицы. Силы и средства МЧС России находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Спасатели рекомендуют жителям региона принять необходимые меры личной безопасности и воздержаться от поездок на личном транспорте за пределы населенных пунктов.

Сейчас в Хабаровском крае облачно, температура воздуха от минус 5 градусов в Хабаровске до минус 25 градусов на севере региона.

Теги
РоссияХабаровский край
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