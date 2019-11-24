{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Повторная авария на теплосетях оставила без отопления более 3,6 тыс. жителей Курска

По данным МЧС, в зону отключения попали 18 многоквартирных жилых домов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Авария на теплосети в Курске оставила без отопления и горячего водоснабжения 18 домов, в которых проживают более 3,6 тыс. человек. Прорыв произошел на трубопроводе, ремонт которого выполняли 22-23 ноября, сообщила в воскресенье пресс-служба ПАО "Квадра" - "Курская генерация".

Около 20 тыс. жителей Курска 22 ноября остались без горячей воды и теплоснабжения в результате порыва на ветхом участке тепломагистрали. Восстановить подачу воды и тепла удалось через сутки.

"При заполнении теплосетей по итогу завершения ремонта на улице Студенческая выявили повреждение на трубопроводе по проспекту Дружбы. Ветхий участок тепломагистрали выведен в ремонт. На месте уже работают 10 сотрудников компании и пять единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в зону отключения попали 18 многоквартирных жилых домов различной этажности с населением более 3,6 тыс. человек, одна школа, три детских сада и поликлиника.

На территории Курской области, по информации синоптиков, днем в воскресенье ожидается около минус пяти градусов, ночью - до минус 8-13 градусов.

Это отключение горячей воды и теплоснабжения стало третьим в течение недели. В ночь на 22 ноября квартиры около 16 тыс. жителей Северо-Западного района города, девять социально значимых объектов, в том числе школы, детсады, поликлиники остались без горячей воды и тепла из-за срочного ремонта ветхого участка магистрали. Энергетики возобновили подачу воды и теплоснабжения в пятницу около 09:00 мск.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источник: самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону после смерти второго пилота
Инцидент произошел на рейсе из Москвы в Анапу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС