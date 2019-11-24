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СМИ: два человека пропали без вести в результате ливней и наводнений на юге Франции

За двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока страны выпало двух-трехмесячная норма осадков. Местами их уровень превышал 330 мм

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Затяжные ливни на юге Франции привели к наводнениям, в результате которых пропали без вести два местных жителя, не менее двух тяжело пострадали. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info.

По ее сведениям, один из пропавших без вести упал в бурный поток в департаменте Вар во время эвакуации спасателями, так как их лодка перевернулась. Второй был сбит потоком воды, когда вышел из дома - найти его не удалось. В городе Кань-сюр-Мэр (департамент Приморские Альпы) трем десяткам спасателей удалось спасти попавшего под обвал 78-летнего местного жителя.

"Средиземноморский феномен"

Всего за двое суток в четырех департаментах юга и юго-востока Франции выпало двух-трехмесячная норма осадков. Местами их уровень превышал 330 мм. Нынешняя непогода считается периодическим явлением, имеющим название "Средиземноморский феномен". Он вызван столкновением холодных масс воздуха с европейских гор с теплым воздухом моря.

В нынешнем году воздействие метеофеномена усилилось в результате того, что ему предшествовали другие дожди, а земля оказалась не способной впитывать влагу. В результате в горной местности потоки воды образовали даже водопады.

Население было заблаговременно предупреждено о надвигающейся непогоде, в двух департаментах - Буш-дю-Рон и Гар - был объявлен "оранжевый" уровень тревоги, а в Вар и Приморских Альпах - высший, "красный" в связи с опасностью выхода рек из берегов. Наводнения носили крайне интенсивный характер - в частности, в результате ливней уровень воды в реке Арженс, протекающей через Рокбрюн, стремительно повысился более чем на 5 м, что является рекордным за все время метеонаблюдений. Затоплены были улицы не только этого, но даже таких крупных городов как Ницца и Канн.

На спасение населения брошены более 1600 сотрудников пожарной службы, работники системы гражданской обороны. Вертолетами были подняты из затопленных домов несколько десятков человек, эти полеты продолжались и минувшей ночью. Несколько тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища и провести ночь в выделенных им залах школ и мэрий.

Снижение угрозы

Утром в воскресенье "красный" уровень тревоги был сменен на "оранжевый" в департаментах Вар и Приморские Альпы. Однако дожди в регионе продолжатся, предупредила метеослужба. Также ливнями затронут находящийся севернее департамент Пюи-де-Дом, где введен "оранжевый" уровень тревоги.

Несколько крупных автодорог в юго-восточном регионе перекрыто, в частности основная автострада А8 на участке между городами Фрежюс и Антиб. Прервано сообщение по железнодорожной ветке между Францией и Италией. В департаментах Вар и Приморские Альпы более 4 тыс. жилищ оказались без электричества. В течение более суток был закрыт основной аэропорт юго-восточного региона в Ницце - он возобновляет работу утром в воскресенье.

Местные власти и служба гражданской обороны продолжают предупреждать население, чтобы оно не покидало свои дома и максимально ограничило какие-либо перемещения на автомашинах. Также местным жителям напоминают, что не следует самостоятельно пытаться извлекать транспорт из затопленных подземных стоянок - при предыдущих наводнениях это приводило к гибели людей.

Большую опасность представляют неожиданно появляющиеся на побережье высокие волны, вызванные неспособностью моря поглотить всю стекающую в него воду. Именно от такой волны в Ницце тяжело пострадала женщина - она госпитализирована.

Теги
Франция
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